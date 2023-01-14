У небі України знищили 25 із 38 російських ракет



Ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет «Калібр» із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Із винищувачів Су-35 здійснено п‘ять пусків керованих авіаційних ракет Х-59.

Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).

Источник: https://t.me/spravdi/24008

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