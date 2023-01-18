Зруйновано коледж, пошкоджено приватні будинки та лікарню: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення. Під вогнем були Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Внаслідок ракетного удару по Куп’янську зруйновано будівлю Автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У смт Дворічна є «прильоти» у приватний сектор.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

У с. Ківшарівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости