Перевірка документів та догляд автомобілів: СБУ проводить у Харкові контрдиверсійні заходи

18 та 19 січня Служба безпеки України проводить у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів: крім СБУ участь у заходах братимуть інші правоохоронні органи, підрозділи НГУ й ЗСУ.

Потреба у проведенні цих заходів викликана необхідністю збереження і підвищення безпеки харків’ян.

Під час заходів будуть проводитися огляди окремих територій з метою підвищення безпекової обстановки, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, виявлення та нейтралізації можливих диверсійних груп.

Також може здійснюватися перевірка документів громадян, догляд автомобілів, обмеження руху окремими вулицями.

Як і попередні рази, заходи будуть сконцентровані в окремих локаціях Харкова, не охоплюючи всю територію міста.

Агентство Телевидения Новости