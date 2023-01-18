У Броварах біля дитсадка та будинку впав гвинтокрил, є постраждалі

У місті Бровари на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком упав гвинтокрил, є постраждалі.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, пише Укрінформ.

“Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. Є постраждалі”, – йдеться у повідомленні.

Про аварію раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці”, – поінформував він.

На місці падіння гвинтокрила працюють швидкі, поліція та пожежники.

Агентство Телевидения Новости