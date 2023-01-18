Загинуло керівництво МВС, серед жертв є діти: подробиці падіння гвинтокрила ДСНС в Броварах

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Кліменко.

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Агентство Телевидения Новости