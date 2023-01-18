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Загинуло керівництво МВС, серед жертв є діти: подробиці падіння гвинтокрила ДСНС в Броварах
Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Кліменко.
Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.
22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.
На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.