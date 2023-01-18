Харківські поліцейські припинили незаконний бізнес з розповсюдження наркотиків

Поліцейські затримали 31-річного харків’янина, у якого вилучили при собі 202 згортки з розфасованою психотропною речовиною. Слідством встановлено, що чоловік робив схованки у Салтівському районі. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника виявлено та вилучено ще 272 згортки з кристалічною речовиною.

У ході досудового розслідування слідчі Харківського РУП №2 процесуально задокументували 107 епізодів розповсюдження затриманим наркотичних речовин та психотропів.

Загалом у харків’янина вилучено 581 згорток, що за цінами «чорного ринку» складає близько 250 тисяч гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости