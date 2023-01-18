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У Харкові судитимуть учасників злочинної групи, які продавали фальсифікат під виглядом елітного алкоголю

У Харкові судитимуть учасників злочинної групи, які продавали фальсифікат під виглядом елітного алкоголю

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків за фактом незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року батько зі своїм сином та їх спільним знайомим організували незаконну схему заробітку. Так, вони купляли незаконно виготовлений етиловий спирт, частину якого учасники злочинного угруповання реалізовували оптовим покупцям.

З іншої частини вони виготовляли алкогольні напої під виглядом відомих українських та іноземних товаровиробників та продавали їх клієнтам.

Продукцію ділки зберігали та виготовляли у складських приміщеннях на території Харкова та Харківської області.

На початку червня 2022 року правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили майже 5 тис. літрів спирту, тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості понад 22 тис. пачок, обладнання та сировину для виготовлення спирту, балони та фільтри, цукрові ароматизатори тощо на загальну суму понад 4 млн гривень.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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