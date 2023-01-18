Мер Дніпра припускає, що кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці може перевищувати 50
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети по житловій багатоповерхівці, ймовірно, перевищить 50 людей.
Про це він сказав в інтерв’ю Василю Голованову, пише Громадське.
«За попередніми оцінками, жертв буде понад 50, це сто відсотків», — сказав Філатов.
За його словами, завали вже розібрали «майже всі», а зараз рятувальники пиляють плити, які нависають в сусідніх під’їздах. Рятувальну операцію планують припинити, тому що «шанси знайти кого-небудь, на жаль, рухаються до нуля».
«Від деяких тіл залишилися просто фрагменти. Близько 20 людей вважаються зниклими безвісти … Мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди в прямому розумінні слова випарувалися», — додав мер Дніпра.
Філатов відзначив, що із 45 загиблих понад 20 тіл наразі не можна ідентифікувати — потрібна ДНК-експертиза.
Удар по Дніпру
Вибухи в Дніпрі пролунали під час масованої російської атаки на Україну 14 січня. росіяни влучили в багатоквартирний будинок.
Наразі відомо про 45 загиблих, зокрема 6 дітей — найменшому хлопчику не було й року. Ще 79 людей зазнали поранень, серед них 16 дітей.
За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в ураженій дев’ятиповерхівці було 16 під’їздів і проживали приблизно 1700 мешканців. Наразі весь будинок залишився без електрики, газу, без вікон.
Рятувальні роботи тривали у цілодобовому режимі. До них залучили понад 500 людей та більш як 90 одиниць техніки. Також на місці працювали психологи ДСНС.
У Дніпрі з 15 січня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці. Попередньо відомо, що 72 квартири зруйновано, ще понад 230 — пошкоджено.