Після 15 річної перерви оновлено залізничне сполучення між Україною та Румунією

Анонсовані наприкінці минулого року «Мармароський експрес» №755/756 та №753/754 Рахів — Валя-Вішеулуй — Рахів будуть доступні для пасажирів з 18 січня. Рейси відправлятимуться з Рахова щоденно о 6:10 та 14:10 і прибуватимуть до Валі-Вішеулуй відповідно о 7:45 та 15:45. З Валі-Вішеулуй поїзди відправлятимуться об 11:45 та 18:15 і прибуватимуть до Рахова відповідно о 12:20 та 18:50.

Крім цього, Укрзалізниця призначає поїзд №810/809 Львів — Рахів — Львів. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 7:00 і прибуватиме до Рахова о 13:20. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Графік прибуття та відправлення рейсів підлаштований під графіки курсування поїздів румунської залізниці. Так, пасажири, які прибувають на станцію Валя-Вішеулуй можуть перестісти на інші рейси, які прямують до станцій Бухарест та Клуж:

Поїзд R4116 Валя-Вішеулуй — Бухарест (відправка о 17:16, прибуття до Бухаресту о 6:35. Зворотна відправка з Бухаресту поїзда IRN1641 – о 21:01, прибуття до Валі-Вішеулуй — о 8:52);

Поїзд R04116 Валя-Вішеулуй — Клуж (відправка о 17:16, прибуття на станцію Клуж о 23:00. Відправка зі станції Клуж поїзда R4110 — о 3:35, прибуття до Валі-Вішеулуй — о 8:52).

У той же час пасажири, які прямують до Румунії або повертаються в Україну, можуть скористатись такими рейсами, щоб дістатись Рахова або відправитись із Рахова далі по Україні:

1. №55/56 Київ — Рахів (курсує щоденно): прибуття в Рахів — о 7:27. Зворотна відправка з Рахова – о 16:26;

2. №26/25 Одеса — Рахів (курсує щоденно): прибуття в Рахів — о 9:12. Зворотна відправка з Рахова — о 13:42;

3. №95/96 Київ — Рахів (курсує щоденно): прибуття в Рахів — о 10:24. Зворотна відправка з Рахова – о 18:18.

Залізничне сполучення цією ділянкою відновлено після 15 річної перерви.

Агентство Телевидения Новости