Керівництво МВС летіло на Харківщину: подробиці авіакатастрофи в Броварах

Сьогодні в Броварах Київської області розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини. Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей.

Точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила.

За словами голови ГУНП Харківської області Володимира Тимошка, сьогодні він «мав зустріти всіх, хто летів на борту».

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

▪️ порушення правил польоту;

▪️ технічна несправність гелікоптера;

▪️ умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

Агентство Телевидения Новости