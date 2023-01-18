Харківський антикорупційний центр: «Вироки суду не повинні бути формальними, колаборанти мають відповідати»

Одним з основних напрямків роботи Харківського антикорупційного центру в 2022 році стало розслідування діяльності колаборантів на Харківщині.

Як розповіли співзасновники ХАЦ в пресцентрі Накипіло під час підсумкової прессконференції, одна з останніх тем грудня-листопада, коли звільнили майже всю область, почалися затримання тих осіб, які не побігли до росії.

Євген Лісічкін, аналітик Харківського антикорупційного центру:

Пішли перші вироки, пішли перші судові засідання по запобіжним заходам. Одне з останніх гучних кейсів – це коригувальниця Дар’я Кригіна, яку спочатку випустили під заставу, потім взяли той кейс, який ми опублікували. Це і директор куп’янського стадіону, якого перша інстанція не взяла під варту, а друга взяла. Це кейс Старосалтівського селищного голови, якого в апеляції все ж таки в СІЗО повернули.

З таких гучних розслідувань 22 року – це по заступнику голови харківської облради Богдану Мальованому, у якого виявився паспорт рф. Якого відсторонили, але не звільнили, наскільки ми розуміємо. ДБР та служба безпеки підтвердили, що у цієї особи подвійне громадянство. І, звісно, на такій посаді під час повномасштабної війни така особа не має знаходитися. А ми бачили, скільки зайняло часу, щоб його відсторонити, декілька місяців була така підкилимна боротьба політична в харківській облраді».

Дмитро Булах, співзасновник Харківського антикорупційного центру:

«Ми моніторимо притягнення до відповідальності колаборантів. Щодо гауляйтера Савинців, Донник, яку Новомосковський суд Дніпропетровської області залишив на свободі. Є багато таких ситуацій, які викликають у нас, акуратно скажемо, подив. І ми робимо певні дій, щоб люди, які здавали наших ветеранів, активістів, проукраїнських мешканців окупаційній «владі», щоб вони несли відповідальність. Вони не повинні по формальним причинам отримувати вироки суду, що вони просто не мають права займати державні посади в органах державної влади, коли вони їх фактично і не займали. Тобто це вироки формальні».

Агентство Телевидения Новости