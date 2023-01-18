Майже рік без світла: енергетики підключили села майже на кордоні с рф

Села Дуванка та Цилюрики Золочівської громади знову зі світлом.

Обидва населені пункти були знеструмлені від початку повномасштабної війни.Про підключення електроенергії в селах 18 січня повідомила пресслужба “Харківобленерго”.

“Щоб повернути світло на ці території, енергетики відновили десятки прольотів ліній 10 кВ та 0,4 кВ, замінили пошкоджені ізолятори та відремонтували обірвані через бойові дії проводи”, — повідомили в обленерго із посиланням на начальника Золочівського РЕМ Віталія Олійника.

Він зазначив, що відновити електроенергію людям не могли раніше, адже чекали, коли сапери проведуть розмінування територій. Заважали енергетикам інколи і погодні умови.”Техніці важко було проїхати через багнюку та перепахані поля”, — пояснив Олійник.

Найближчим часом енергетики, які працюють у Золочівській громаді, планують відновити електроенергію у селах Соснівка та Гур’їв Козачок. Нині у громаді без електропостачання залишаються більш як 100 споживачів.

Агентство Телевидения Новости