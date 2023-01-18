36 рятувальних постів буде облаштовано під час Водохреща на Харківщині

Напередодні Водохрещі рятувальники обговорювали питання щодо безпеки під час обрядових занурень, зимової риболовлі та мінної небезпеки водойм на деокупованих територіях.

Як повідомив сьогодні начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Харківській області Олександр Губаря в прессцентрі Накипіло, в місцях проведення урочистого освячення води у Харківській області буде організовано 36 спеціальних рятувальних постів з чергуванням співробітників ДСНС.

«Головну загрозу під час Водохрещення становить велике скупчення людей та масове купання у крижаній воді. Особливо за умов нестійкої погоди та відсутності морозів, через що крига втрачає міцність. Головне управління ДСНС України у Харківській області нагадує: нехтування правилами поведінки на річках, озерах та інших водних об’єктах у зимовий час, може призвести до трагедії», – зазначив Олександр Губарь.

Агентство Телевидения Новости