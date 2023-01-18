На Харківщині продовжують розгортати та доукомплектовувати Пункти Незламності

Найбільшим попитом користуються Пункти Незламності на деокупованих територіях, де ще триває відновлення критичної інфраструктури, зокрема – мереж електропостачання.

Кількість абонентів, яким повернули світло, наближається до 90%.

«Будемо звертатися до Уряду з проханням виділити додаткові кошти з резервного фонду для фінансування «Харківобленерго». Адже енергетики проводять велику роботу з відновлення мережі після обстрілів», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На випадок тривалого відключення електропостачання, за дорученням начальника Харківської ОВА, працюють 333 Пункти Незламності. За необхідності є можливість розгорнути та дообладнати 169 пунктів обігріву. Про це розповів директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол. Він нагадав, що триває робота з розгортання пунктів на залізничних станціях.

«Вже функціонують 5 Пунктів Незламності на базі вокзалів Південної залізниці: 2 – у місті Харків, по одному в Лозовій, Люботині та Ізюмі. Ще 7 готуються до роботи», – зазначив Іван Сокол.

Триває робота із доукомплектування Пунктів Незламності. Для розгортання додаткових є потреба в генераторах.

«Наразі ми працюємо із американським благодійним фондом. Маємо отримати ще близько 100 генераторів. Їх будемо спрямовувати відповідно до потреб і потужності. До того ж маємо завдання від Офісу Президента та профільних міністерств розширювати мережу Пунктів Незламності, адже ворог нікуди не подівся і критична інфраструктура – під ударами окупантів», – зазначив Олег Синєгубов.

За півтора місяці Пункти Незламності Харківської області відвідали близько 26 000 людей, яким було надано відповідні послуги.

Агентство Телевидения Новости