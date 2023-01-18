Другое
Перейти к списку новостей
18.01.2023 17:22
Просмотров: 132

На Харківщині продовжують розгортати та доукомплектовувати Пункти Незламності

На Харківщині продовжують розгортати та доукомплектовувати Пункти Незламності

Найбільшим попитом користуються Пункти Незламності на деокупованих територіях, де ще триває відновлення критичної інфраструктури, зокрема – мереж електропостачання.

Кількість абонентів, яким повернули світло, наближається до 90%.

«Будемо звертатися до Уряду з проханням виділити додаткові кошти з резервного фонду для фінансування «Харківобленерго». Адже енергетики проводять велику роботу з відновлення мережі після обстрілів», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На випадок тривалого відключення електропостачання, за дорученням начальника Харківської ОВА, працюють 333 Пункти Незламності. За необхідності є можливість розгорнути та дообладнати 169 пунктів обігріву. Про це розповів директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол. Він нагадав, що триває робота з розгортання пунктів на залізничних станціях.

«Вже функціонують 5 Пунктів Незламності на базі вокзалів Південної залізниці: 2 – у місті Харків, по одному в Лозовій, Люботині та Ізюмі. Ще 7 готуються до роботи», – зазначив Іван Сокол.

Триває робота із доукомплектування Пунктів Незламності. Для розгортання додаткових є потреба в генераторах.

«Наразі ми працюємо із американським благодійним фондом. Маємо отримати ще близько 100 генераторів. Їх будемо спрямовувати відповідно до потреб і потужності. До того ж маємо завдання від Офісу Президента та профільних міністерств розширювати мережу Пунктів Незламності, адже ворог нікуди не подівся і критична інфраструктура – під ударами окупантів», – зазначив Олег Синєгубов.

За півтора місяці Пункти Незламності Харківської області відвідали близько 26 000 людей, яким було надано відповідні послуги.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 