У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи на місці падіння гвинтокрила

У місті Бровари Київської області завершено пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи.

Як передає Укрінформ, про це ДСНС повідомляє у Телеграмі.

“Авіаційна катастрофа на Київщині. Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено”, – ідеться в повідомленні.

Загалом загинули 14 осіб, з них – одна дитина. Постраждало внаслідок авіаційної катастрофи 25 осіб, з них – 11 дітей. Зменшення кількості жертві пов’язано з ідентифікацією тіл, раніше повідомлялося про трьох загиблих дітей.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Броварах на Київщині поряд із дитячим садком та житловим будинком упав гелыкоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Раніше повідомлялося про різну кількість загиблих на місці авіакатастрофи – від 15 до 18 осіб.

Агентство Телевидения Новости