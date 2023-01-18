На деокупованих територіях триває перевірка

На території деокупованих населених пунктів Харківського, Ізюмського, Куп’янського районів тривають стабілізаційні заходи

У селі Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили 2 міни, 5 пострілів від гранатометів, 2 міни, 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм. В селі Сулигівка виявлено три нерозірваних боєприпаси.

Також в Ізюмському районі правоохоронці обстежили місцевість на наявність місць захоронення безвісти зниклих та загиблих осіб.

Поліцейські райуправління встановили місце поховання двох осіб в селі Сулигівка, які загинули під час обстрілу та авіа нальоту в період окупації населеного пункта російськими військовими. Тіла ексгумовані, особи померлих встановлені.

Агентство Телевидения Новости