Другое
Перейти к списку новостей
18.01.2023 17:00
Просмотров: 127

На деокупованих територіях триває перевірка

На деокупованих територіях триває перевірка

На території деокупованих населених пунктів Харківського, Ізюмського, Куп’янського районів тривають стабілізаційні заходи

У селі Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили 2 міни, 5 пострілів від гранатометів, 2 міни, 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм. В селі Сулигівка виявлено три нерозірваних боєприпаси.

Також в Ізюмському районі правоохоронці обстежили місцевість на наявність місць захоронення безвісти зниклих та загиблих осіб.

Поліцейські райуправління встановили місце поховання двох осіб в селі Сулигівка, які загинули під час обстрілу та авіа нальоту в період окупації населеного пункта російськими військовими. Тіла ексгумовані, особи померлих встановлені.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 