​​ Ігоря Клименка призначено тимчасово виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ

Відтепер Ігор Клименко обійматиме посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Національної поліції України і одночасно виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 18 січня.

В ефірі телемарафону «Єдині новини» Ігор Клименко зауважив, що авіакатастрофа, яка сталася сьогодні у Броварах, це – величезна трагедія і втрата для всього колективу Міністерства внутрішніх справ України:

«Ми всі спустошені. Ми втратили наших професійних керівників, авторитетних людей і товаришів. Ми побудували гарну команду, яка і в період воєнного стану виконувала ті функції, які покладаються на МВС. Я хочу висловити слова співчуття рідним усіх загиблим у катастрофі. На сьогоднішній день наше основне завдання – продовження тієї політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський. Ми маємо виконувати всі завдання в пам’ять про наших товаришів, наших побратимів. Тому зробимо все, наш колектив Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, ДСНС, Національної гвардії, прикордонної служби, міграційної служби, щоби наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті».

Відповідаючи на запитання ведучих про можливі кадрові призначення, Ігор Клименко зауважив, що насамперед зусилля будуть спрямовані на стабілізацію роботи всіх органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України.

Агентство Телевидения Новости