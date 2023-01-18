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18.01.2023 18:46
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Понад 50 тисяч мін та снарядів вилучено на Харківщині

Понад 50 тисяч мін та снарядів вилучено на Харківщині

Триває гуманітарне розмінування в області. На сьогодні знешкоджено близько 50 тисяч вибухонебезпечних предметів, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Під вогнем залишаються населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Ворог систематично знищує виключно цивільну інфраструктуру, приватні житлові будинки, заклади освіти.

.Продовжуємо разом з міжнародними партнерами, зокрема гуманітарною місією ООН, забезпечувати населення Харківщини гумдопомогою.

Сьогодні черговий гуманітарний вантаж передали до Вовчанська. У місто приїхало 7 фур із будматеріалами, ліхтарями, постільною білизною, одягом, ковдрами, посудом, продуктовими та гігієнічними наборами. Всі ці речі вкрай необхідні людям, які постраждали від окупації.

Агентство Телевидения Новости

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