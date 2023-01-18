Процедура зміниться — як у 2023 році складатимуть екзамени у школах

У Міносвіти розповіли про зміни, які відбудуться для деяких школярів у 2023 році

Українські школярі, які у 2023 році завершують навчання у 4 та 9 класах відповідно, не будуть складати державну підсумкову атестацію (ДПА) у школах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти й науки.

Зазначається, що наказ “Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році”, вже надіслано до Міністерства юстиції.

“Наказ набиратиме чинності з дня його офіційного опублікування”, — підкреслюють у Міносвіти.

Зазначимо, що державну підсумкову атестацію для учнів молодших і середніх класів не проводили й у 2022 році. Усе через повномасштабний наступ російської армії на Україну.

Що стосується 11-класників — відомо, що діти складатимуть ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ).

Якими будуть зарплати вчителів у 2023 році

У постанові від 20 грудня 2022 року № 1411 йдеться про те, що Кабмін відтерміновує початок дії норми, за якою з 1 січня 2023 року мінімальний розмір ставки зарплати вчителя мав би становити 4 розміри прожиткового мінімуму.

Отже, згідно з законом про держбюджет, прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року становитиме 2 684 грн. При цьому зарплати вчителів залежать від ставки, доплат і надбавок.

Ставка формується на основі єдиної тарифної сітки, визначеної Кабміном у 2002 році. Так, посадовий оклад першого тарифного розряду зараз становить 2 893 грн. Вчителі мають від 10 до 14 розрядів, залежно від категорії.

Через складний опалювальний сезон школярам продовжили канікули

За інформацією столичного мера Віталія Кличка, зимові канікули у дітей, які почалися ще 26 грудня 2022 року, триватимуть до 27 січня.

“У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку”, – пояснив Кличко.

Він також розповів, що якщо у місті виникне надзвичайна ситуація, то частину шкіл використовуватимуть як пункти обігріву.

Агентство Телевидения Новости