Незаконний вилов риби зі шкодою на суму майже півмільйона
Первомайським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який незаконно займався рибним промислом (ч. 1 ст. 249 КК України).
За даними слідства, у жовтні 2022 року обвинувачений здійснив незаконний вилов риби з водойми, розташованої в межах Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської ради Лозівського району. Браконьєр за допомогою човна та чотирьох ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи законного дозволу, виловив карасів, коропів, окунів, завдавши шкоди на суму майже 540 тис. грн.
Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 1 Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.