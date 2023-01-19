Руйнування будинків, квартир та комунікацій: наслідки обстрілів

18 січня під ворожим вогнем неодноразово опинялося місто Куп‘янськ, повідомляють в поліції

Внаслідок ракетних ударів у місті частково зруйновано домоволодіння містян, пошкоджено приміщення приватного підприємства, гаражі, виведене з ладу газове обладнання та обірвано електродроти.

Протягом доби збройної атаки зазнали села в Чугуївському районі.

Інформація про поранених не надходила.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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