Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:32
Просмотров: 109

Руйнування будинків, квартир та комунікацій: наслідки обстрілів

Руйнування будинків, квартир та комунікацій: наслідки обстрілів

18 січня під ворожим вогнем неодноразово опинялося місто Куп‘янськ, повідомляють в поліції

Внаслідок ракетних ударів у місті частково зруйновано домоволодіння містян, пошкоджено приміщення приватного підприємства, гаражі, виведене з ладу газове обладнання та обірвано електродроти.

Протягом доби збройної атаки зазнали села в Чугуївському районі.

Інформація про поранених не надходила.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 