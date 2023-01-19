У Дніпрі загинула харківська студентка, її батько – у полоні

У Дніпрі загинула студентка НТУ “ХПІ” Ліана Ноніашвілі. Вона перебувала у квартирі з мамою та бабусею. На жаль, ніхто не вижив.

Трагедія сталася 14 січня, коли Росія завдала ракетного удару по будинку у місті Дніпро. Ліана Ноніашвілі була студенткою Навчально-науковому інституті економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу. Сім’я жила в Маріуполі, батьки одразу стали на захист України, тато й досі залишається в полоні росіян. Ліана спочатку була в Харкові, потім переїхала в Дніпро, – пише KharkivToday

“Батьки Ліани з початку війни пішли до лав ЗСУ, територіальної оборони міста Маріуполь. Та 17 травня 2022 року вони вдвох потрапили до полону агресора. Мати Ліани вдалося визволити 17 жовтня та батько лишається у неволі загарбників. Дівчина переїхала з Харкова до Дніпра, де і спіткала на неї жахлива трагедія”, – повідомили в університеті.

Нагадаємо, Росія завдала удару по будинку в Дніпрі балістичною ракетою Х-22. Знищений один із під’їздів будинку. Загинули 45 людей, зокрема шестеро дітей. Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, зокрема четверо дітей.

Агентство Телевидения Новости