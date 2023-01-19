Очікували драму, побачили невпевненість: в ISW проаналізували останні промови Путіна

У середу, 18 січня, глава Росії відвідав Музей оборони Ленінграда, де виступив з абсолютно жалюгідною промовою, яку до того ж згодом експерти назвали нікчемною. Зокрема, в Інституті з вивчення війни зазначили, що Путін не здатний формувати російський інформаційний простір та навіть не намагається робити це належним чином.

Власне, чергова промова російського президента, яку він озвучував у цьому музеї, повторила стандарту й уже недієву риторику Кремля про те, що Росія почала вторгнення в Україну, аби захистити жителів Донбасу від “київських неонацистів”. Водночас Путін не скористався можливістю під час заходу зробити якусь резонансну заяву щодо війни. Йдеться, зокрема про оголошення нової хвилі мобілізації чи офіційне оголошення війни, яку досі Кремль називає чомусь “спеціальною воєнною операцією”.

Путін повторив стандартну кремлівську риторику, оскільки вона добре резонувала з російським ультранаціоналістичним провоєнним співтовариством, члени якого все більше критикували його через війну. Путін може згодом спробувати сформувати російський інформаційний простір, але, схоже, він не бажає або не може навіть виступити з драматичною промовою, яка є суттєвим переломом у його риториці,– пишуть аналітики.Водночас вони констатують, що ця промова Путіна, ймовірно, є спробою загорнути “СВО” в російські національні міфи про “Велику Вітчизняну війну”. Робиться це для того, аби збільшити підтримку населення та підготувати його до тривалої війни.

Аналітики також згадали, що Путін продовжує спрямовувати зусилля на те, аби відновити оборонно-промислову базу Росії. Не так давно президент ворожої держави відвідав працівників Обухівського державного заводу, що входить до російської державної оборонно-промислової компанії “Алмаз-Антей” та заявив, що російська оборонна промисловість може виробляти більше, ніж вона це робила раніше.

Путін визнав, що працівники Обухівського заводу працюють у три зміни на день, і повторив, що працівники оборонної промисловості були звільнені від мобілізації. Ймовірно, Путіну потрібно зберегти спеціалізованих працівників на оборонно-промисловій базі Росії,– написали в ISW.

Агентство Телевидения Новости