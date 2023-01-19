На Харківщині засуджено чоловіка, який вбив власну мати

Прокурори довели вину мешканця Краснограду, який у вересні 2022 року вбив власну матір. За декілька днів до цього чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства стосовно неї (ч.1 ст. 173-2КУпАП). Однак це не допомогло, і засуджений знову порушив закон — цього разу з трагічними наслідками.

13 вересня, перебуваючи вдома, син став сваритися зі своєю матір’ю. У ході конфлікту чоловік схопив ніж і вдарив ним потерпілу в живіт. Від отриманих поранень жінка померла на місці.

Вироком Красноградського районного суду Харківської області чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости