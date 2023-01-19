Справу “чорного” лісоруба передано до суду

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка за фактом незаконної порубки, перевезення та зберігання дерев у захисних лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 246 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня чоловік, приїхавши до лісосмуги на території поблизу с. Нова Мерефа Нововодолазької ОТГ Харківської області, за допомогою бензопили незаконно вирубав ясені.

Після цього він завантажив деревину в автівку та перевіз її до місця свого проживання.

Справу розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости