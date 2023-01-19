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Крав разом з окупантами в односельців та виявився сам росіянином: затримання у Вовчанську

Крав разом з окупантами в односельців та виявився сам росіянином: затримання у Вовчанську

Вийшли на мешканця Вовчанська працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з працівниками відділу поліції №1 Чугуївського райуправління під час відпрацювання оперативної інформації.

Виявилося, що чоловік є громадянином росії.

В його домоволодінні оперативники виявили бойову гранату, близько сотні сім-карт операторів мобільного зв‘язку, 2 ноутбуки та інші побутові речі, які були викрадені з будинків місцевих жителів.

Злочини проти односельців зловмисник скоював спільно з російськими військовими під час окупації Вовчанська.

Слідчі кваліфікували дії правопорушника за статтею «крадіжка» Кримінального кодексу України.Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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