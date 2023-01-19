Очолювала «роспочту»: під час стабілізаційних заходів на Харківщині затримано чергову колаборантку

З початку повномасштабної агресії рф Служба безпеки розслідує більше 2 тис. кримінальних проваджень щодо колаборантів. У рамках цих проваджень уже майже 1 тис. осіб отримали повідомлення про підозру.

Серед них – колишні депутати і чиновники, які підтримали російських окупантів і добровільно запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Так, на Харківщині:

затримано ще одну колаборантку у результаті стабілізаційних заходів у звільнених містах області. Під час захоплення частини регіону вона очолила місцеву «роспочту».

Невдовзі після «призначення» зловмисниця обікрала одне з міських відділень Укрпошти і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

У Запоріжжі:

СБУ затримала президента АТ «Мотор Січ» та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до рф.

Крім цього СБУ повідомила про підозру колишньому нардепу-регіоналу Євгену Балицькому, який на початку захоплення частини Запорізької області добровільно перейшов на бік ворога.

За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.

Перебуваючи на «посаді» гауляйтер виконує завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

На Київщині:

затримано мешканця Бучі, який допомагав ворогу виявляти і фізично знищувати учасників руху опору під час тимчасової окупації частини регіону.

Після звільнення міста він вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя.

На Херсонщині:

СБУ ідентифікувала всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного агресором «главного управления мвд Херсонской области».

Окупаційний орган виконує завдання москви щодо придушення опору та залякування мешканців захоплених районів півдня України.

Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

У Мелітополі:

викрито очільницю створеного окупантами місцевого «минобразования рф».

Після «призначення» колаборантка «передала» міські школи під казарми росгвардії.

У подальшому ворог використовував їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань.

Наразі Служба безпеки продовжує комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Агентство Телевидения Новости