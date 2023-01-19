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У двох районах Харкова за рік закрили понад 20 тисяч вікон

У двох районах Харкова за рік закрили понад 20 тисяч вікон

Робітники «Харківжилбуд» у 2022 році закрили 20,2 тис. вікон у житлових будинках Слобідського та Індустріального районів, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, також  будівельники відремонтували 133 покрівлі, 120 дверей, вхідні групи у 34 під’їздах, внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання у 15 будинках, відновили конструктиви 18 житлових будинків, встановили нові вікна у 25 будинках та облаштували вісім пандусів.

Також бригади відремонтували 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків, знесли 188 і кронували 267 дерев, вивезли 420 куб. м подрібненого гілля та 1038 куб. м сміття після демонтажу будівель, пошкоджених обстрілами.

У 2023 році роботи з відновлення житлових будинків продовжуються. Зокрема, з початку року будівельники вже закрили 138 вікон, відремонтували 64 дверей та п’ять покрівель, а також обладнали вісім металевих переходів для безпечного пересування пішоходів у зимовий період. Зараз фахівці відновлюють покрівлі на вулицях Миру, Спартака, Фесенківській та Плеханівській, а також ремонтують стіни, перекриття та під’їзди на пр. Героїв Харкова, вулицях  Миру та Біблика.

Агентство Телевидения Новости

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