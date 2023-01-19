Учні зруйнованої під час боїв харківської школи отримали планшети

У Харкові вручили планшети учням зруйнованої спеціалізованої школи №134: перші iPadи під час заходу вручили десятьом школярам, які є переможцями олімпіад, турнірів та конкурсів та успішно склали екзамен на рівень володіння німецькою мовою Шпрахдиплом В2-С1.

Протягом дня планшети отримають ще 166 учнів і 21 учитель спеціалізованої школи №134. Усі вони знаходяться у Харкові.

«Важливість цього проєкту важко переоцінити. Особливо за умов війни. Наші діти зараз позбавлені можливості ходити до школи, а для засвоєння знань в онлайн-форматі якісний гаджет – одна з найнеобхідніших речей. Я дуже вдячний усім, хто доклав зусиль для того, щоб наші школярі отримали ці планшети», – наголосив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Учні отримали гаджети у рамках реалізації спільного проєкту міжнародної компанії ASBIS, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства освіти та науки, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту розвитку освіти та Громадської організації 7Fields.

Окрім представників міської влади, на заході були присутніми голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВР Сергій Бабак та комерційний директор ASBIS Ukraine Лідія Гринкевич.

Агентство Телевидения Новости