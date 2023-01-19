Трагедія у Броварах: медики розповіли про стан постраждалих

Зараз у реанімації Київської міської клінічної лікарні перебувають вісім з десяти людей, які постраждали внаслідок падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Серед пацієнтів четверо дітей. Стан поранених протягом доби не погіршився. Директор Київської міської клінічної лікарні Тетяна Пехньо розповіла, що у постраждалих громадян від 3 до 40% опіків шкіри. Вони перебувають в спеціальних боксованих відділеннях і для кожного з них є індивідуальний план обстеження та лікування. Про це пише УНІАН.

“Всі дорослі і діти були обстежені всіма спеціалістами, провели ендоскопічне обстеження, зокрема, кардіологічне та ультразвукове. Тому що ми повинні були виключити або підтвердити наявність іншої комбінованої травми, можливо те, що не пов’язано тільки з опіками, внаслідок такого комбінованого важкого травмування пацієнтів”, – пояснили Пехньо.

За словами директорки лікарні, три родини захотіли продовжити лікування за кордоном. Всі необхідні документи вже підготовлено і направлено до МОЗ.

Нагадаємо, трагедія в Броварах сталася напередодні вранці: на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту перебували дев’ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

Станом на сьогодні, 19 січня, у лікарні залишаються 16 осіб, шестеро з них – діти.

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