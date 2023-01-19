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У Харкові та ще чотирьох містах України з’являться точки безкоштовного Wi-Fi

У Харкові та ще чотирьох містах України з’являться точки безкоштовного Wi-Fi

«Укртелеком» створює мережу точок безкоштовного Wi-Fi у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. Безкоштовні публічні Wi-Fi-зони зможуть забезпечувати доступ до інтернету протягом 2-4 годин у разі відключення електроенергії. Про це повідомив гендиректор компанії Юрій Курмаз в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Обговорюючи різні сценарії при блекауті, ми в “Укртелекомі” прийняли рішення відкрити мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п’яти містах, де ми кілька років тому здійснили модернізацію нашої інфраструктури і встановили активні вуличні шафи (MSAN – Multi-Service Access Node – мультисервісна платформа доступу – пристрій, який з’єднує абонентські лінії з ядром мережі – ред.).

Упевнений, що багато містян у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові бачили такі сірі шафи. Ми розмістили на них наклейки-покажчики, які повідомляють, що тут можна скористатися безкоштовним Wi-Fi. Таких зон з публічним Wi-Fi у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові понад 700, де протягом 2-4 годин блекауту можна буде скористатися доступом до інтернет. Якраз готуємося широко анонсувати цей проект».

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