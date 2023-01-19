ДБР завершило розслідування щодо зрадниці з Ізюма, яка організовувала фільтраційні заходи по команді окупантів та здавала патріотів
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо працівниці податкової з міста Ізюм Харківської області, яка здавала окупантам місцевих патріотично налаштованих громадян.
Обвинувальний акт направлено до суду.
До повномасштабного вторгнення російських військ жінка працювала ревізором-інспектором в місцевій податковій.
Після захоплення Ізюму зрадниця почала підбирати кадри та оформлювати на роботу в окупаційні органи міста, вона пропагувала російські наративи, брала участь у пропагандистських заходах та створенні сюжетів для російських ЗМІ.
Також жінка допомагала організовувати фільтраційні заходи, шукала місцевих патріотів України, які становили загрозу окупантам.
Після наступу Збройних сил України окупанти залишили жінку в Ізюмі. Вона переховувалася, поки її не затримали працівники ДБР. Наразі вона перебуває під арештом.
Колишня працівниця податкової обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
Нагадаємо, раніше ДБР викрило 6 працівників Куп’янської податкової, які теж перейшли на бік ворога.