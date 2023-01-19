ДБР завершило розслідування щодо зрадниці з Ізюма, яка організовувала фільтраційні заходи по команді окупантів та здавала патріотів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо працівниці податкової з міста Ізюм Харківської області, яка здавала окупантам місцевих патріотично налаштованих громадян.

Обвинувальний акт направлено до суду.

До повномасштабного вторгнення російських військ жінка працювала ревізором-інспектором в місцевій податковій.

Після захоплення Ізюму зрадниця почала підбирати кадри та оформлювати на роботу в окупаційні органи міста, вона пропагувала російські наративи, брала участь у пропагандистських заходах та створенні сюжетів для російських ЗМІ.

Також жінка допомагала організовувати фільтраційні заходи, шукала місцевих патріотів України, які становили загрозу окупантам.

Після наступу Збройних сил України окупанти залишили жінку в Ізюмі. Вона переховувалася, поки її не затримали працівники ДБР. Наразі вона перебуває під арештом.

Колишня працівниця податкової обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило 6 працівників Куп’янської податкової, які теж перейшли на бік ворога.

Агентство Телевидения Новости