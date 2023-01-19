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Психолог, головний технолог та стоматолог-терапевт: головні вакансії тижня на Харківщині

Психолог, головний технолог та стоматолог-терапевт: головні вакансії тижня на Харківщині

За даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 700 вакансій.

1. Психолог – 30 000 грн

2. Головний технолог – 21 000 грн

3. Лікар-стоматолог-терапевт – 20 000 грн

4. Слюсар-дизеліст – 18 000 грн

5. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з ПК – 16 000 грн

6. Інженер-проектувальник – 16 000 грн

7. Поліцейський (за спеціалізаціями) – 13 330 грн

8. Адміністратор системи – 12 000 грн

9. Прядильник – 12 000 грн

10. Вагар-обліковець – 8000 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за номерами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869; з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за номером: 0577321928.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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