У п’ятницю трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинено у п’ятницю, 20 січня, з 10:00 до 14:30.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №3 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергїївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Агентство Телевидения Новости