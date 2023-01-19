ЗСУ продовжують нищити ворога: мінус 760 загарбників за добу
Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 19 січня. 330 доба війни.
Триває триста тридцята доба російського широкомасштабного вторгнення.
Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.
На території республіки білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил російської федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки білорусь.
Ворог обстріляв з артилерії райони Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.
На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.
Противник і далі зазнає значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці на Луганщині, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Українські ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.