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Куп’янськ та Дворічна потерпають від обстрілів: пошкоджені будинки, автівки, школа-інтернат

Куп’янськ та Дворічна потерпають від обстрілів: пошкоджені будинки, автівки, школа-інтернат

Минулої доби ворог продовжував здійснювати удари по прикордонних населених пунктах області.

З мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та ін.

У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.

У Куп’янському районі від обстрілів потерпав Куп’янськ і Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.

Обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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