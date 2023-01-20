У Вовчанську на місці обстрілу сталася масштабна пожежа

За добу з 19 по 20 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, у тому числі 1, яку спричинив ворог своїми обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

9 – на чергування;

7 – інші виїзди.

О 07:40 рятувальники 47-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Снаряд влучив у гараж та господарчу споруду, підпаливши їх. Подія трапилась у місті Вовчанськ. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 150 кв. метрів. Вже о 08:20 вогонь вдалось ліквідувати. Постраждалих немає.

17 разів рятувальники виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом.

У селищі Дворічна, містах Вовчанськ та Куп’янськ були пошкоджені житлові будинки та скління вікон. Пожеж не зафіксовано. Постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 9 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости