На Салтівці водій, тікаючи від патрульних, зніс паркан та біотуалети

Напередодні, близько 21:00, водій Mazda на вулиці Світла привернув увагу харківських патрульних тим, що порушив ПДР. Вимогу інспекторів про зупинку водій не виконав, а навпаки, збільшив швидкість.

Патрульні негайно почали переслідування порушника. На перехресті вулиць Світла та Героїв Праці водій здійснив наїзд на паркан та біотуалети. В результаті ДТП ніхто не травмувався.

Кермувальник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння громадянин пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1,96 проміле, що в понад 9 разів перевищувало допустиму норму.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку). Надалі матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости