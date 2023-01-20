Танки, Patriot і Bradley: яку військову допомогу пообіцяли Україні перед «Рамштайном»

Західні союзники одностайно вважають, що війна з росією перебуває у вирішальній фазі. Звичайно, щоб перевага була на боці України, і наша армія змогла наступати, потрібне важке озброєння. За майже три тижні партнери пообіцяли досить солідну військову допомогу Україні, у тому числі ту, на яку раніше існувало неофіційне табу – наприклад, танки. Загалом, як констатував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, вже вдалося розблокувати постачання майже всіх видів озброєння, крім винищувачів та далекобійних ракет. Але ж рік тільки розпочався. Що з початку 2023-го пообіцяли Україні – на інфографіці Слово і діло.

Найбільший список майбутніх військових постачань Україні у США. При цьому, за інформацією ЗМІ, Штати готують ще один великий пакет допомоги.

Поки що нам пообіцяли 50 важких бойових машин піхоти Bradley та 500 протитанкових ракет TOW, сотню бронетранспортерів M113, 55 протимінних машин MRAP, 138 машин HMMWV.

Крім того, пакет допомоги на три мільярди доларів включає артилерійські снаряди та патрони різного калібру, мінометні снаряди, гаубиці, 4 тисячі авіаційних ракет Zuni, снаряди RAAM, протитанкові ракети, ракети для HIMARS, стрілецьку зброю та патрони, протипіхотні боєприпаси Claymore, прилади нічного бачення та оптику.

Нарешті союзники вирішили надати Україні західні танки. Польща заявив, що передасть близько 14 німецьких танків Leopard у рамках міжнародної коаліції (причому може це зробити і без дозволу Німеччини). Велика Британія, у свою чергу, пообіцяла 14 танків Challenger 2.

Чехія передасть модернізовані танки Т-72.

Німеччина поки що ухиляється від рішення надати Україні танки. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що ухвалить таке рішення, якщо США дадуть Україні свої Abrams. Але Штати поки що до цього не готові.

Проте Німеччина передає батарею ЗРК Patriot та 40 БМП Marder. Ще одну батарею Patriot пообіцяли Нідерланди.

Крім танків, Британія пообіцяла 24 самохідні артилерійські установки, сотню одиниць бронетехніки, понад сотню безпілотників, 100 тисяч артилерійських снарядів та 600 ракет Brimstone.

Латвія цього року пообіцяла Україні кулемети, боєприпаси, гелікоптери, безпілотники та Stinger. Рекордний пакет допомоги виділила Естонія: туди увійшли гаубиці, гранатомети Carl-Gustav, машини підтримки артилерії та боєприпаси.

Франція пообіцяла Україні легкі танки AMX-10 RC та БТР Bastion, а Данія, у свою чергу, передасть французькі САУ CAESAR.

Швеція схвалила військову допомогу, яка передбачає передачу Україні САУ Archer, БМП Stridsfordon 90 та протитанкових ракет NLAW.

Канада купила у США для України комплекс NASAMS, а також передасть 200 БТР Senator.

Нагадаємо, видання Bloomberg підрахувало, яку зброю з початку повномасштабної війни передали та обіцяли передати Україні.

Агентство Телевидения Новости