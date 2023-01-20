Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

За процесуального керівництва Куп’янської, Чугуївської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 19 січня близько 22 години окупанти завдали ракетний удар по школі-інтернату в Куп‘янську. Попередньо, окупанти застосували ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Протягом минулої доби російські військові не припиняли обстріли м. Вовчанськ: пошкоджено низку житлових будинків.

Також військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійський обстріл с. Тимофіївка Богодухівського району: пошкоджено чотири приватні будинки.

Документування наслідків обстрілів з боку російської армії здійснювалось прокурорами спільно зі слідчими поліції.

Агентство Телевидения Новости