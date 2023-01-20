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Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

За процесуального керівництва Куп’янської, Чугуївської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 19 січня близько 22 години окупанти завдали ракетний удар по школі-інтернату в Куп‘янську. Попередньо, окупанти застосували ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Протягом минулої доби російські військові не припиняли обстріли м. Вовчанськ: пошкоджено низку житлових будинків.

Також військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійський обстріл с. Тимофіївка Богодухівського району: пошкоджено чотири приватні будинки.

Документування наслідків обстрілів з боку російської армії здійснювалось прокурорами спільно зі слідчими поліції.

Агентство Телевидения Новости

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