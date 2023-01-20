Податки для перемоги, або як відродити бізнес з попелу: історії харківських підприємців

Попри обстріли, руйнування, пожежі та шалені збитки харківські підприємці продовжують працювати, бо розуміють наскільки важлива зараз для країни та армії кожна копійка. Тож торгують, забезпечують робочі місця та сплачують податки.

Халед

Та нет, это уже вторая родина здесь, семья здесь, дети…

Їхати подалі ліванець ХалЕд КобрслІ не збирався навіть на початку війни, коли з Харкова виїхали майже всі іноземці. Адже він вже давно громадянин України. А ще – тут його бізнес. Хоча із останнім навесні минулого року, коли Харків, а разом із ним і найбільший торговельний центр піддавався нищівним обстрілам, подумки підприємець вже попрощався. Тоді, 17 березня, просто серед білого дня ворог поцілив по території Барабашово, розпочалася масштабна пожежа, у вирі якої розійшлися на попіл і кілька магазинів Халеда – три із тканинами та ще три з господарчими товарами та посудом.

Халед Кобрслі, підприємець

Я утром был здесь, на работе, потом, в обед, поехал домой и к сожалению, звонит нач. охраны и говорит, что типа… плохие новости, наша площадка здесь страдала немножко и потом я приехал и помогал ребятам, потушили…

Хоча рашистським обстрілам різної інтенсивності торговельний центр періодично піддавався аж до кінця літа, саме цей, 17 березня, дійсно став найбільш масштабним та моторошним.

Сергій Зайцев, прес-секретар ТЦ Барабашово

Тоді постраждало 25-30% торговельних площ. Потім було ще кілька обстрілів, всього близько десятка і це значною мірою зробило так, що багато людей залишилося або без бізнеса, або без роботи.

Практично заново починати довелося і Халеду. Свої збитки на сьогодні підприємець оцінює у гігантську суму, близько мільйона доларів. У пожежі, що була викликана рашистським обстрілом вцілів лише ось цей його магазин – тканин та фурнітури. Світлана працювала в одному з тих, що вигоріли вщент. Каже, навіть зараз страшно згадувати ті, перші дні та місяці російського вторгнення.

Світлана Кравченко, реалізатор

Мы не осознавали, что происходит, мы были морально не готовы к этому. Это было настолько все неожиданно, что мы даже не осознавали как нас зовут, грубо говоря.

Втім, Світлані, на відміну від багатьох реалізаторів, ще пощастило – дівчину перевели до іншого магазину, тож без роботи вона залишалася недовго.

Світлана Кравченко, реалізатор

Я работала в сгоревшем магазине, которій сгорел полностью, потом, так как я знала и тот товар и этот, меня взяли уже сюда работать. У нас был коллектив 12 человек, вышло на работу только 3 человека с 12.

Такі звуки зараз найчастіше лунають у цьому секторі. Життя впевнено повертається у торговельні ряди, обгоріле сміття вже прибрали та вивезли, тепер відновлюють самі будівлі, завозять товари.Тож харківський бізнес виконує свою головну справу воєнного часу – наповнює державний бюджет задля перемоги.

Сергій Зайцев, прес-секретар ТЦ Барабашово

Підприємці виводять на роботу і реалізаторів і вантажників, товари поповнюються і саме завдяки цьому сплачуються податки, саме завдяки цьому у людей є робота, саме завдяки цьому тут можна придбати усе, як і раніше.

Усе відбудуємо та відновимо, запевняють підприємці. Буде навіть краще, ніж було. А про справжнє обличчя рашистської імперії тепер знають у всьому світі, у тому числі і на його першій Батьківщині, на Близькому Сході, каже Халед.





Агентство Телевидения Новости