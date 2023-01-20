В Ізюмі повністю відновили електропостачання

Енергетики заживили в Ізюмі останню вулицю з тих, які були знеструмлені внаслідок обстрілів окупантів.

Як розповіли в АТ «Харківобленерго», складність відновлення електропостачання у цій частині міста полягала у рельєфі місцевості та неможливості вести роботи з розмінування через погодні умови.

«Це декілька вулиць поблизу гори Крем’янець. Нам потрібно було дочекатися дозволу саперів, щоб розпочати тут ремонт мережі», – зазначили в обленерго.

Окрім цього, наразі завершують роботи із заживлення сіл Глинське та Забавне, які були знеструмлені з березня.

Нагадаємо, для більшості споживачів в Ізюмі електропостачання було відновлено ще у жовтні минулого року.

Агентство Телевидения Новости