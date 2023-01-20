Meta пообіцяла не блокувати контент про Полк Азов

Команда Мінцифри звернулася до Meta із запитом переглянути політику модерування контенту, щоб компанія не блокувала та не видаляла дописи українських користувачів про війну.

Нещодавно Meta розробила і ухвалила адаптовану політику модерації контенту для висвітлення війни. Поступово це рішення починає діяти.

Також Meta не блокуватиме сторінки «азовців» та контент про Полк Азов, якщо він не порушує стандарти спільноти Meta.

Про це поговорив Михайло Федоров з президентом з глобальної політики компанії Meta Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі.

В спецпідрозділі вже подякували чиновникам за плідну роботу: «Відтепер слово «Азов» та полковий шеврон підрозділу не будуть ставати причиною банів. Ця сторінка – єдиний офіційний акаунт ОЗСП «Азов» в Instagram https://www.instagram.com/azov.media/ Дякуємо команді Мінцифри за вашу плідну роботу!»

Агентство Телевидения Новости