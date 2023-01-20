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Допомагала окупантам планувати бюджет: викрито ще одну колаборантку

Допомагала окупантам планувати бюджет: викрито ще одну колаборантку

За даними дізнання, мешканка Куп’янська під час окупації міста добровільно погодилась на зайняття посади «исполняющей обязаности главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области».

До обов’язків колаборантки входило складання та виконання бюджету «ВГА Купянского района Харьковской области» у частині витрачання бюджетних коштів, а також перевірка бюджетних установ щодо цільового витрачання ними бюджетних коштів.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 44-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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