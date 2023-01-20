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На Салтівці роздавали обігрівачі

На Салтівці роздавали обігрівачі

Мешканці Салтівського району, квартири яких постраждали внаслідок ворожих обстрілів, отримали масляні обігрівачі.

Як повідомили у Департаменті по роботі з громадськими об’єднаннями, передача обладнання відбулася за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та за сприяння Християнської церкви “Спокута”.

“Салтівський район – один з найбільш постраждалих за цей час. Міська влада та представники волонтерських рухів роблять все можливе для підтримки та забезпечення умов життя харків’ян, які цього потребують”, – зазначив директор департаменту Нікіта Стєрін.

Агентство Телевидения Новости

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