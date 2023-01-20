Доводиться брати кістковий мозок: у поліції розповіли про складнощі упізнання загиблих в Ізюм

Для отримання ДНК жертв із масового поховання під Ізюмом криміналістам доводиться відбирати кістковий мозок, інші біологічні матеріали не підходять через те, що тіла перебували в землі понад пів року.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Укрінформ.

«Криміналісти та слідчі працюють з ДНК знайдених тіл на Ізюмському кладовищі. На цей час слідчі відібрали ДНК у всіх, щодо кого звертались, і тепер продовжуємо збір даних невстановлених загиблих. Через те, що тіла лежали в землі більше ніж півроку, взяти в них зразок ДНК складно. Але ми знайшли вихід – відбираємо кістковий мозок з деяких кісток, і аналіз із них відправляємо до наших лабораторій», – розповів Болвінов.

Агентство Телевидения Новости