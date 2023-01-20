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Оновлено графік погодинних відключень світла
Спеціалісти «Харківобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень електропостачання у Харківській області на період з 23 по 29 січня.
Передбачено 12 черг відключень електропостачання:
1 черга – 10:00-13:00
2 черга – 11:00-14:00
3 черга – 12:00-15:00
4 черга – 13:00-16:00
5 черга – 14:00-17:00
6 черга – 15:00-18:00
7 черга – 17:00-20:00
8 черга – 18:00-21:00
9 черга – 19:00-22:00
10 черга – 07:00-10:00
11 черга – 08:00-11:00
12 черга – 09:00-12:00
Повний перелік адрес, де діятимуть відключення наступного тижня, можна переглянути за посиланням.