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Оновлено графік погодинних відключень світла

Оновлено графік погодинних відключень світла

Спеціалісти «Харківобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень електропостачання у Харківській області на період з 23 по 29 січня.

Передбачено 12 черг відключень електропостачання:

1 черга – 10:00-13:00

2 черга – 11:00-14:00

3 черга – 12:00-15:00

4 черга – 13:00-16:00

5 черга – 14:00-17:00

6 черга – 15:00-18:00

7 черга – 17:00-20:00

8 черга – 18:00-21:00

9 черга – 19:00-22:00

10 черга – 07:00-10:00

11 черга – 08:00-11:00

12 черга – 09:00-12:00

Повний перелік адрес, де діятимуть відключення наступного тижня, можна переглянути за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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