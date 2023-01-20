Спроба братовбивства на Харківщині

19 січня близько опівночі до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з домоволодінь села Базаліївка поранено чоловіка. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту з двоюрідним братом. Чоловіки розпивали алкогольні напої, після чого почали з’ясовувати стосунки. Зловмисник схопив зі столу кухонний ніж та вдарив свого молодшого брата у груди. Сусіди почули шум та, побачивши закривавленого потерпілого на вулиці, викликали швидку.

Працівники поліції затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець 1982 року народження. Також з місця події слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя злочину — кухонний ніж та інші речові докази.

35-річного потерпілого з ножовим пораненням грудної клітини у критичному стані доставлено до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости