На Харківщині стартує програма безплатної заміни старих ламп на LED-лампи для всіх мешканців

На Харківщині незабаром стартує нова програма енергозбереження для населення, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Програма передбачає заміну старих ламп розжарювання на нові енергоощадні LED-лампи. Загалом українцям планується роздати 50 мільйонів лампочок – по 5 в одні руки. Перші 30 мільйонів ламп профінансує Єврокомісія.

«Ми вже отримуємо нові лампи, загалом на Харківщині плануємо обміняти 1 мільйон лампочок. У всіх регіонах України проєкт стартує з великих міст, де найбільше споживання електроенергії. Тож і ми спершу роздамо LED-лампи харків’янам, а потім поширимо на менші населені пункти області», – розповіла заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Коли і яким чином жителі Харківщини зможуть обміняти свої старі лампочки на нові енергоощадні, буде повідомлено згодом. Наразі ще триває бета-тестування процедури запису на обмін через «Дію».

Передбачається, що ця програма допоможе збалансувати енергосистему України, що вже суттєво постраждала від російських атак. За даними Мінреінтеграції, 50 мільйонів LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

Агентство Телевидения Новости