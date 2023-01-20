Попри війну Україна зберегла своє місце у ТОП-5 світових агроекспортерів

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час промови на відкритті Міжнародного зеленого тижня

«Україна спільно з міжнародними партнерами доклала максимум зусиль для розширення нових логістичних шляхів, зокрема й запуску зернового коридору. Завдяки цьому ми залишилися гарантом продовольчої безпеки світу. Та навіть у таких складних умовах наша держава спромоглася з початку війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки для забезпечення їжею сотень мільйон людей по всьому світу. Україна попри все зберегла свої позиції ТОП-5 світових агроекспортерів», – сказав Сольський.

Сольський зауважив, що одним із викликів для світової продовольчої безпеки на сьогодні є блокування українського агроекспорту, як на початку повномасштабної війни рф, так і сьогодні, через штучні перевірки кораблів у Босфорі. Це викликає турбулентність на продовольчих ринках і як наслідок, зростають ціни на продовольство та в цілому загострюється продовольча криза.

Він додав, що продовольча безпека – не єдиний виклик для сучасного світу. Актуальними є й проблеми кліматичних змін, які тягнуть за собою виснаження ресурсів, а також питання трансформації продовольчих систем, енергозбереження, використання відновлювальних ресурсів.

Міністр зазначив, що розвиток альтернативних джерел електроенергії є одним із шляхів вирішення цих питань.”Ми так само, як й інші європейські країни, переглядаємо високу цінність біологічних ресурсів, оцінюємо їх економічну перспективу та визначаємо для себе пріоритет у подальшому розвитку біоекономіки. Україна може також стати активним учасником біометанового буму, бо 70% нашої території припадає на сільськогосподарські землі – це найбільша площа в Європі. Потенціал виробництва біометану в нас становить до 10 млрд м3/рік. Його вистачить і для забезпечення внутрішнього попиту, і для експорту до ЄС через наявні газопроводи“, – розповів міністр.

Очільник Мінагрополітики підкреслив, що на сьогодні для пришвидшення розвитку фермерства і розв’язання проблем, пов’язаних із голодом та екологією, країни нетто-експортери з розвинутими агротехнологіями мають ділитися досвідом з країнами, що розвиваються.

«Ми маємо заохочувати аграріїв до нового курсу роботи. Підтримувати та стимулювати їх діяльність. Це можливість об’єднатися та прийняти для світу нові правила існування заради майбутнього. Пріоритет №1 – сталий розвиток. Україна – частина цивілізованого світу, і ми робимо свій внесок у вирішення цих глобальних проблем. Але для цього нам потрібні перемога та мир. Без миру в Україні неможлива світова стабільність», – наголосив міністр.

Агентство Телевидения Новости